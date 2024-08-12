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«Факел» объявил об отставке Черевченко, Альварес перешёл в «Атлетико». Главное к вечеру

«Манчестер Сити» продал Хулиана Альвареса «Атлетико» за рекордные в своей истории деньги (€ 75 млн + € 20 млн бонусами), в РПЛ случилась первая отставка тренера — «Факел» расстался с Игорем Черевченко, супруга и ребёнок Стефена Карри попали в скандал после финала Олимпиады-2024. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 12 августа.

Футбол

«Факел» объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды

«Атлетико» объявил о трансфере Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити»

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