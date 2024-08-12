«Факел» объявил об отставке Черевченко, Альварес перешёл в «Атлетико». Главное к вечеру

«Манчестер Сити» продал Хулиана Альвареса «Атлетико» за рекордные в своей истории деньги (€ 75 млн + € 20 млн бонусами), в РПЛ случилась первая отставка тренера — «Факел» расстался с Игорем Черевченко, супруга и ребёнок Стефена Карри попали в скандал после финала Олимпиады-2024. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 12 августа.
Футбол
«Факел» объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды
«Атлетико» объявил о трансфере Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити»
Игорь Черевченко прокомментировал отставку из «Факела»
В «Зените» отреагировали на слухи о миллионных бонусах Максима Глушенкова
Тренер «Зенита» Семак высказался о травме Вендела
Салихова: денег вливается в «Спартак» не меньше, чем в «Зенит», но отрыв от них растёт
Винисиус отказался от очень выгодного предложения из Саудовской Аравии этим летом.
Олимпиада-2024
Болельщики разместили российско-сербский флаг во время финала по водному поло на ОИ-2024
Умер президент Олимпийского комитета Португалии, он сопровождал сборную на ОИ-2024
Теннис
Аманда Анисимова ответила хейтеру, который назвал её «коровой», рекомендовав сбросить вес
«Помог и заставил всё осознать». Рублёв — о Марате Сафине
Стефанос Циципас в день 26-летия репостнул российскую песню о подростковой любви
Хоккей
Американский защитник Тони Деанджело не останется в НХЛ и перейдёт в СКА
Бокс/ММА
Источник: Дмитрий Двали был избит во время пьяной драки, а не когда вступился за подростка
Ислам Махачев назвал условие боя с Пэдди Пимблеттом
Появилось новое видео с избиением Дмитрия Двали
Баскетбол
«Позор, что это Леброн». Бэйлесс ответил, кто должен был стать MVP Олимпиады
Полицейский ударил ребёнка Стефена Карри после финального матча Франция — США на ОИ-2024
Биатлон
Президент Франции Макрон хочет, чтобы Мартен Фуркад возглавил оргкомитет Олимпиады-2030
Фигурное катание
Бывший президент ФФККР Валентин Писеев ушёл из жизни в возрасте 82 лет
Авто
Попов — о результатах Норриса: где ж здесь потенциальный чемпион-то?
Другие
Стал известен первый претендент на пост главы МОК после ухода Томаса Баха.