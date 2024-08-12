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«Барселона» — «Монако»: стартовые составы команд на матч за Кубок Жоана Гампера

12 августа в матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» будет играть с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало встречи – в 21:00 мск.

Команды объявили стартовые составы на матч.

«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Мартинес, Кристенсен, Кунде, Берналь, Касадо, Торре, Рафинья, Виктор, Левандовски.

«Монако»: Кён, Вандерсон, Якобс, Салису, Керер, Закария, Камара, Минамино, Эмболо, Бен-Сегир, Балогун.

Ранее стало известно, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на предстоящий матч. Хавбек продолжает восстановление после травмы лодыжки.

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.