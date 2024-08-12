Овчинников: «Факел» идёт на рекорд по отставкам тренеров — в этом году стартанули пораньше

Бывший советский и российский футболист Валерий Овчинников высказался об отставке Игоря Черевченко с должности главного тренера «Факела».

«Я думаю, что отставка Черевченко в «Факеле» — неправильная. А как в понимании клуба — сами знаете, ведь это Воронеж, и неизвестно, что у них в голове. Возможно, «Факел» идёт на рекорд по отставкам тренеров. В прошлом сезоне было три отставки, а в этом году стартанули пораньше. Не знаю, кто может возглавить «Факел» после ухода Черевченко, ведь к таким сумасшедшим трудно идти», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 12 августа, «Факел» объявил о расторжении контракта с Игорем Черевченко. Он возглавлял команду с апреля текущего года.

Напомним, 11 августа в Самаре на «Солидарность Арене» прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.