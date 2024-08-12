Игрок «Факела» Калинин рассказал о травме в матче с «Крыльями Советов»

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о травме, которую получил в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).

«Дёрнул заднюю («повреждение мышц задней поверхности бедра»). Пока не знаю, насколько серьёзно. Сделал ускорение и почувствовал дискомфорт», – приводит слова Калинина Metaratings.

Футболист также объяснил свою эмоциональную реакцию, когда покидал поле. Когда Калинин покидал поле через дальнюю бровку, по пути он поругался с фанатами хозяев и чуть не полез на трибуну выяснять отношения. Однако его успели успокоить и предотвратить дальнейший конфликт.«Это эмоции. Болельщики что-то кричали, я им в ответ», — объяснил инцидент Калинин.

Калинин был заменен на 41-й минуте из-за травмы. В нынешнем сезоне он провел 4 матча за «Факел» и отдал 1 голевую передачу.