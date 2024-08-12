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Александр Шикунов: не вижу тренера, который придёт и вытянет «Факел»

Александр Шикунов: не вижу тренера, который придёт и вытянет «Факел»
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Футбольный эксперт Александр Шикунов высказался об отставке Игоря Черевченко с должности главного тренера «Факела».

«Слишком быстро и сгоряча произошла отставка Черевченко в «Факеле». К сожалению, у «Факела» смена тренера происходит постоянно и стоит на потоке, в прошлом сезоне были уволены трое специалистов. Так что я этого не понимаю. Как можно что-то построить за четыре матча, не усилив состав?

Я не вижу тренера, который придёт в «Факел» и вытянет команду. Потому что им надо усиливаться, а этим составом очень тяжело играть в РПЛ. Они и так два года вылазили за счёт болельщиков и стадиона. Но сейчас не будет столько болельщиков и старого поля, потому что другой стадион. Поэтому много факторов против «Факела». Каждый год чудес не бывает! У них шикарные болельщики, которые здорово поют, но ещё надо играть в футбол», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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