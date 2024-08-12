«Ахмат» объявил о продлении контракта с Беришей

Полузащитник Бернард Бериша продлил контракт с грозненцами до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.
Предыдущий контракт игрока был рассчитан до завершения текущего чемпионата. Таким образом, Бериша будет защищать цвета футбольного клуба «Ахмат» ещё три сезона, с учётом нынешнего.
За грозненскую команду Бериша провёл 186 матчей в официальных турнирах, где забил 26 голов и отдал 22 голевые передачи.
«Желаем Бернарду ещё много игр, голов и побед!» – говорится в сообщении клуба.
Напомним, коллектив из Грозного за четыре стартовых тура Российской Премьер-Лиги заработал три очка. Команда Магомеда Адиева занимает 14-е место в турнирной таблице в настоящий момент.