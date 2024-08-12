Шикунов: «Крыльям Советов» после победы над «Факелом» будет психологически легче

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал победу самарских «Крыльев Советов» над воронежским «Факелом» (2:0) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Для «Крыльев Советов» была очень важна победа над «Факелом». Старт у самарцев был тяжёлый, так как были непростые соперники: «Зенит», «Спартак» и «Ростов». Поэтому самарцам кровь из носу нужно было вчера побеждать, что они и сделали.

Первый тайм с «Факелом» получился тяжёлый. Но во втором тайме Осинькин сделал замены, которые вскрыли «Факел» и вторым мячом добили воронежцев. После этой победы «Крыльям Советов» будет психологически легче. Плюс восстановятся травмированные футболисты и клуб подпишет ещё несколько игроков. Поэтому в «Крыльях» всё будет нормально», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.