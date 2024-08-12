«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании нападающего сборной Германии Максимилиана Байера

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с 21-летним нападающим Максимилианом Байером за € 30 млн. Футболист прошёл медицинское обследование и заключил с клубом соглашение на пять лет.

Байер перешёл в «Боруссию» из «Хоффенхайма», где провёл прошлый сезон, забив 16 голов в 33 матчах Бундеслиги. Молодой форвард дважды признавался «Новичком месяца» в феврале и марте 2024 года.

Управляющий директор «Боруссии» по спорту Ларс Рикен пояснил, что после продажи Никласа Фюллькруга клубу требовался молодой игрок с высоким потенциалом, способный вырасти до международного уровня. По его мнению, Байер идеально соответствует этим требованиям.

Сам футболист выразил энтузиазм по поводу своего перехода, отметив важность этого шага в его карьере. Он подчеркнул, что почувствовал серьёзную заинтересованность со стороны «Боруссии» с самого начала переговоров, и выразил гордость за возможность выступать за один из ведущих европейских клубов.