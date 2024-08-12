«Это ужасно». Агент — о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Соболева

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Ситуация с Соболевым? Это ужасно. Когда ему главный тренер команды, которая его зовёт, говорит: «Мы тебя хотим»…

Сейчас, оттягивая, он с каждым днём отдаляется и от «Зенита», и от «Спартака». Он должен плюнуть на всё, что ему советуют, и подумать о своей карьере.

Прийти к руководству «Спартака», объясниться, сказать: «Я запутался, я чисто по-человечески виноват», потом извиниться перед болельщиками «Спартака» и вернуться в команду. У него нет другого выхода», – сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, в прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.