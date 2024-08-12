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Игорь Колыванов: «Спартак» сыграл не лучшим образом, а «Ахмат» молодцы

Игорь Колыванов: «Спартак» сыграл не лучшим образом, а «Ахмат» молодцы
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Футбольный тренер Игорь Колыванов высказался о ничейном результате в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0).

«Спартаку» нужно было реализовывать свои созданные моменты в матче с «Ахматом», потому что без забитых мячей матчи не выигрываются. «Ахмат» — плотная команда, которую сложно обыграть, особенно после домашнего поражения «Локомотиву» со счётом 0:5. Грозненцы собрались против хорошего «Спартака» и уверенно провели матч.

«Спартак» сыграл не лучшим образом, а «Ахмат» молодцы и где-то могли поудачней завершить свои моменты. У «Ахмата» постоянные перепады. В прошлом году вроде начали хорошо, но потом находились в зоне вылета, а затем совершили победную серию из пяти матчей. Поэтому в РПЛ нужно быть предельно внимательным впереди и в обороне», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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