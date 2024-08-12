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Шикунов: у «Спартака» с «Ахматом» было территориальное преимущество, но не было конкретики

Шикунов: у «Спартака» с «Ахматом» было территориальное преимущество, но не было конкретики
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал ничейный исход в матче красно-белых с «Ахматом» (0:0) в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» в матче с «Ахматом» не продавил и не забил, а также не хватало человека, который способен на это. У «Спартака» было полное территориальное преимущество, но не игровое, а также не было конкретики. «Ахмат» очень хорошо подготовился к этому матчу, поэтому здорово выстроился сзади.

Уже во втором тайме пошли моменты, агония и навалы. А также появился на поле Жозе, у которого был неплохой момент. Но при этом «Спартак» мог дважды пропустить: с углового удара, где Максименко ничего не мог сделать, а также был выход один на один», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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