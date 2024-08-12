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«Милан» объявил о трансфере защитника Эмерсона

«Милан» объявил о трансфере защитника Эмерсона
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Правый защитник из Бразилии Эмерсон Роял официально сменил «Тоттенхэм» на «Милан». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба на официальном сайте.

Стороны связали себя соглашением на четыре ближайших года. У контракта есть опция автоматического продления ещё на один сезон. По информации портала Transfermarkt, новичок обошёлся «Милану» в € 15 млн.

Напомним, в минувшем сезоне защитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности Роял провёл на поле 1335 минут. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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