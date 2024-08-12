Овчинников: победы «Пари НН» в РПЛ могут стать допингом для команды в последующих играх

Бывший советский и российский футболист Валерий Овчинников высказался о том, что «Пари Нижний Новгород» впервые в истории одержал вторую подряд сухую победу в Российской Премьер-Лиге. Это произошло в матче 4-го тура с подмосковными «Химками» (1:0), до этого команда обыграла махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.

«Получается так, что положение «Пари НН» в турнирной таблице поменялось. Но это только начало, и неизвестно, что будет дальше. Однако с шеи Илича сняли верёвку после двух побед в РПЛ. Если брать игру команды, то матч в Махачкале был с судейским скандалом, и всё лежит на совести арбитра. А в игре с «Химками» была одержана долгожданная первая домашняя победа в 2024 году. Поэтому эти победы могут стать допингом для команды в последующих играх», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.