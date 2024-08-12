«Брентфорд» подписал Фабио Карвальо из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью перешёл в «Брентфорд», подписав контракт на пять лет с опцией продления ещё на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

22-летний португалец провёл 21 матч за «красных» с момента перехода в 2022 году. В нынешнее межсезонье Карвалью хорошо проявил себя в туре «Ливерпуля» по США, отметившись голами в победных матчах с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

«Фабио — игрок с большим количеством качеств. Он может играть на всех позициях в атаке. Его лучшая позиция, вероятно, под нападающим или на левом фланге. У него отличные скиллы с мячом: он может обыгрывать соперников, отдавать передачи, создавать и завершать моменты», — прокомментировал трансфер главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

Сумма трансфера Карвалью составила € 23,4 млн. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «РБ Лейпциг» и «Халл Сити».