Агент Жиго: играть в команде Станковича? Почему бы и нет

Футбольный агент Мохамед Беншенафи заявил, что Самуэль Жиго не стал бы отказываться от варианта поиграть за «Спартак» под руководством Деяна Станковича.

«Почему бы и нет? Все знают, как Самуэль любит «Спартак» и болельщиков этого клуба. Но пока предложений из России не было», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».

Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.