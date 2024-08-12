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«КАМАЗ» упустил победу над «Торпедо» в матче 5-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» упустил победу над «Торпедо» в матче 5-го тура Первой лиги
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Завершился матч 5-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором сыграли «КАМАЗ» (Набережные Челны) и московское «Торпедо». Игра прошла в Нижнекамске. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
12 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Абрамов – 54'     1:1 Галкин – 90+5'    

На 54-й минуте защитник Артём Абрамов открыл счёт в игре и вывел тем самым свою команду вперёд. Гости смогли распечатать ворота соперника в компенсированное время усилиями нападающего Владислава Галкина.

После этой игры «КАМАЗ» набрал четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» после пяти сыгранных матчей набрало девять очков и расположилось на шестом месте. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», который набрал 13 очков на старте сезона.

Ранее «Урал» из Екатеринбурга обыграл «Уфу» на выезде в рамках 5-го тура нового сезона Первой лиги.

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