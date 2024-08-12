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Дмитрий Воробьёв высоко оценил игру 19-летнего Батракова

Дмитрий Воробьёв высоко оценил игру 19-летнего Батракова
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв оценил игру своего одноклубника, 19-летнего полузащитника Алексея Батракова. Воробьёв отметил перспективы молодого футболиста, подчеркнув трудолюбие.

«Красавец парень! Он ведёт атакующую игру. Я только рад за него, если честно. Он молодой, у него большое будущее. Главное, чтобы он продолжал работать, как и сейчас, тогда у него всё будет отлично», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

Алексей Батраков в последнее время стал одной из главных тем для обсуждения среди болельщиков «Локомотива». В четырёх матчах чемпионата России он уже успел забить два гола и отдать четыре результативные передачи, что привлекло внимание к его игре и сравнениям с Александром Головиным.

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