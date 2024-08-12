Результаты матчей Первой лиги 12 августа

Сегодня, 12 августа, в 5-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись два матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

17:30 мск. «Уфа» — «Урал» — 0:2

20:00 мск. «КАМАЗ» — «Торпедо» — 1:1

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», набравший 13 очков в пяти матчах. На второй строчке располагается «Нефтехимик», заработавший 10 очков после аналогичного количества туров. Замыкает тройку лидеров «Нефтехимик», который имеет в своём активе 10 очков и сыграл также пять матчей.

На последнем, 18-м месте находится ярославский «Шинник», набравший одно очко после пяти туров. На 17-й строчке располагается «Уфа», заработавшая три очка в пяти встречах.