Первая лига: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 12 августа, матчем «КАМАЗ» — «Торпедо» (1:1) завершился 5-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.
Все результаты матчей 5-го тура Первой лиги:
- «СКА-Хабаровск» — «Шинник» — 0:0;
- «Сокол» — «Балтика» — 1:1;
- «Алания» — «Енисей» — 0:1;
- «Сочи» — «Черноморец» — 2:1;
- «Тюмень» — «Ротор» — 0:1;
- «Чайка» — «Родина» — 2:2;
- «Арсенал» — «Нефтехимик» — 1:1;
- «Уфа» — «Урал» — 0:2;
- «КАМАЗ» — «Торпедо» — 1:1.
На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», набравший 13 очков в пяти матчах. На второй строчке располагается «Нефтехимик», заработавший 10 очков после аналогичного количества туров. Замыкает тройку лидеров «Нефтехимик», который имеет в своём активе 10 очков и сыграл также пять матчей. На последнем, 18-м месте находится ярославский «Шинник», набравший одно очко после пяти туров. На 17-й строчке располагается «Уфа», заработавшая три очка в пяти встречах.