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Первая лига: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Первая лига: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 12 августа, матчем «КАМАЗ» — «Торпедо» (1:1) завершился 5-й тур нового сезона Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 5-го тура Первой лиги:

  • «СКА-Хабаровск» — «Шинник» — 0:0;
  • «Сокол» — «Балтика» — 1:1;
  • «Алания» — «Енисей» — 0:1;
  • «Сочи» — «Черноморец» — 2:1;
  • «Тюмень» — «Ротор» — 0:1;
  • «Чайка» — «Родина» — 2:2;
  • «Арсенал» — «Нефтехимик» — 1:1;
  • «Уфа» — «Урал» — 0:2;
  • «КАМАЗ» — «Торпедо» — 1:1.

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», набравший 13 очков в пяти матчах. На второй строчке располагается «Нефтехимик», заработавший 10 очков после аналогичного количества туров. Замыкает тройку лидеров «Нефтехимик», который имеет в своём активе 10 очков и сыграл также пять матчей. На последнем, 18-м месте находится ярославский «Шинник», набравший одно очко после пяти туров. На 17-й строчке располагается «Уфа», заработавшая три очка в пяти встречах.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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