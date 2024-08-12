Сперцян: с Козловым часто общаюсь, даю ему какие-то советы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о полузащитнике команды Даниле Козлове.

«Козлов сказал, что я часто общаюсь с ним? Да, это так. Даю какие-то советы, подсказки. Показал ли ему город? Думаю, с городом он сам познакомится. Японский сад? То же самое», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Козлова «Краснодар» объявил 27 июня. 19-летний Данила — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач. «Краснодар» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева отстала от занявшего первое место «Зенита» на одно очко.