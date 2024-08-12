Журналист Эспина высказался о положении Виллиана Жозе в «Спартаке»

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина выразил поддержку нападающему московского «Спартака» Виллиану Жозе, который перешёл в клуб из «Бетиса» летом 2024 года. Эспина отметил, что бразильскому форварду необходимо немного времени, чтобы достичь оптимальной формы и адаптироваться к новому чемпионату.

«Виллиан Жозе всё ещё не набрал оптимальную форму? Я думаю, это нормально — чемпионат Испании обычно начинается позже РПЛ, и из-за этого его адаптация может занять некоторое время. Но он хороший нападающий, умеющий забивать. Просто ему нужно немного времени — для новичков это нормально, как мне кажется», — приводит слова Эспины «РБ Спорт».

На данный момент Виллиан Жозе провёл за «Спартак» четыре матча, однако пока не отметился результативными действиями.