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«Барселона» разгромно проиграла «Монако» в матче за Кубок Жоана Гампера

«Барселона» разгромно проиграла «Монако» в матче за Кубок Жоана Гампера
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12 августа в матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» сыграла с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Встреча началась в 21:00 мск. Игра завершилась победой «Монако» со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 августа 2024, понедельник. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 3
Монако
Монако, Монако
0:1 Камара – 50'     0:2 Эмболо – 57'     0:3 Мависса Элеби – 86'    

В составе гостей забитыми мячами отметились Ламин Камара, Брил Эмболо и Кристиан Мависса Элеби.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на предстоящий матч. Хавбек продолжает восстановление после травмы лодыжки.

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

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