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Сулейманов оценил шансы Миранчука конкурировать с Месси за звание одного из лучших в МЛС

Сулейманов оценил шансы Миранчука конкурировать с Месси за звание одного из лучших в МЛС
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов выразил уверенность в потенциале Алексея Миранчука, который этим летом перешёл из «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед». Сулейманов отметил, что Миранчук способен конкурировать с Лионелем Месси за звание одного из лучших игроков МЛС.

«Лёша может бороться с Месси за звание одного из лучших игроков МЛС. Миранчук – это топ-уровень. И как человек, и как футболист. Я в него очень сильно верю», — приводит слова Сулейманова Metaratings…

Также Тимур прокомментировал недавний трансфер Миранчука, подчеркнув, что переход в МЛС не является шагом назад.

«Если человек захотел там выступать, значит, это лучшее для него решение. Он сам определяет свою судьбу, а не мы. Дай бог он покажет там себя», — отметил Сулейманов.

Миранчук, выступавший за «Локомотив» с 2014 по 2020 год, перешёл в «Атланту Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Аталанты» за € 12 млн.

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