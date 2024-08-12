«Барселона» не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года

«Барселона», уступив сегодня, 12 августа, «Монако» со счётом 0:3, не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года. Тогда она проиграла «Сампдории» со счётом 0:1. Кроме того, каталонская команда уступила Кубок Жоана Гампера с разницей в 3+ гола в четвёртый раз в истории. Последний раз был в игре с «Валенсией» в 1994 году.

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

Напомним, по итогам минувшего сезона сине-гранатовые не смогли завоевать ни одного трофея. Каталонцы заняли второе место в таблице Ла Лиги.