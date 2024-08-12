Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года

«Барселона» не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года
Комментарии

«Барселона», уступив сегодня, 12 августа, «Монако» со счётом 0:3, не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года. Тогда она проиграла «Сампдории» со счётом 0:1. Кроме того, каталонская команда уступила Кубок Жоана Гампера с разницей в 3+ гола в четвёртый раз в истории. Последний раз был в игре с «Валенсией» в 1994 году.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 августа 2024, понедельник. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 3
Монако
Монако, Монако
0:1 Камара – 50'     0:2 Эмболо – 57'     0:3 Мависса Элеби – 86'    

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

Напомним, по итогам минувшего сезона сине-гранатовые не смогли завоевать ни одного трофея. Каталонцы заняли второе место в таблице Ла Лиги.

Материалы по теме
«Барселона» разгромно проиграла «Монако» в матче за Кубок Жоана Гампера
Материалы по теме
Испания — действующий чемпион во множестве топ-турниров. «Красная фурия» прошла футбол!
Истории
Испания — действующий чемпион во множестве топ-турниров. «Красная фурия» прошла футбол!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android