AS: Винисиус не отказывался от рекордного предложения из Саудовской Аравии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не отказывался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, сообщает AS.

По информации издания, «Аль-Ахли», якобы претендующий на бразильца, ещё не делал ему официального письменного предложения. Оно просто не дошло до футболиста, так как находится на обсуждении у руководства «Реала».

При этом игрок был бы не против узнать о потенциальном заработке в Саудовской Аравии. Пока Винисиус якобы ждёт новостей о переговорах, идущих между «Аль-Ахли» и «Реалом», однако выбор футболиста в пользу Саудовской Аравии маловероятен, так как он комфортно чувствует себя в стане «сливочных».

Предполагается, что Винисиусу могут предложить самый выгодный контракт в истории спорта. Речь может идти о более € 1 млрд, включая зарплату и бонусы.

Ранее The Athletic со ссылкой на свои источники сообщал, что Винисиус отказался от контракта с саудовцами.