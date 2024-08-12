Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS: Винисиус не отказывался от рекордного предложения из Саудовской Аравии

AS: Винисиус не отказывался от рекордного предложения из Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не отказывался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, сообщает AS.

По информации издания, «Аль-Ахли», якобы претендующий на бразильца, ещё не делал ему официального письменного предложения. Оно просто не дошло до футболиста, так как находится на обсуждении у руководства «Реала».

При этом игрок был бы не против узнать о потенциальном заработке в Саудовской Аравии. Пока Винисиус якобы ждёт новостей о переговорах, идущих между «Аль-Ахли» и «Реалом», однако выбор футболиста в пользу Саудовской Аравии маловероятен, так как он комфортно чувствует себя в стане «сливочных».

Предполагается, что Винисиусу могут предложить самый выгодный контракт в истории спорта. Речь может идти о более € 1 млрд, включая зарплату и бонусы.

Ранее The Athletic со ссылкой на свои источники сообщал, что Винисиус отказался от контракта с саудовцами.

Материалы по теме
Таких денег в спорте не предлагали никому. Но Винисиус отказался
Таких денег в спорте не предлагали никому. Но Винисиус отказался
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android