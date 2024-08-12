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Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал разгромное поражение от «Монако»

Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал разгромное поражение от «Монако»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от «Монако» (0:3) в матче за Кубок Жоана Гампера.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 августа 2024, понедельник. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 3
Монако
Монако, Монако
0:1 Камара – 50'     0:2 Эмболо – 57'     0:3 Мависса Элеби – 86'    

«В первые несколько минут мы были хороши, у нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Мы не были хороши ни в скорости, ни в передачах. У нас был не лучший день, но я уверен, что с «Валенсией» мы будем играть лучше.

Сегодня такой день, когда ты понимаешь, что идёт хорошо, а что – нет. Мы проанализируем это, и я уверен, что с «Валенсией» мы сыграем по-другому. Мы заботимся о новых игроках, мы всё ещё находимся на предсезонке», – приводит слова Флика Mundo Deportivo.

12 августа в матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» сыграла с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Встреча началась в 21:00 мск. Игра завершилась победой «Монако» со счётом 3:0. Таким образом, каталонская команда впервые за 12 лет не смогла выиграть Кубок Гампера.

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