Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал разгромное поражение от «Монако»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от «Монако» (0:3) в матче за Кубок Жоана Гампера.

«В первые несколько минут мы были хороши, у нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Мы не были хороши ни в скорости, ни в передачах. У нас был не лучший день, но я уверен, что с «Валенсией» мы будем играть лучше.

Сегодня такой день, когда ты понимаешь, что идёт хорошо, а что – нет. Мы проанализируем это, и я уверен, что с «Валенсией» мы сыграем по-другому. Мы заботимся о новых игроках, мы всё ещё находимся на предсезонке», – приводит слова Флика Mundo Deportivo.

12 августа в матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» сыграла с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Встреча началась в 21:00 мск. Игра завершилась победой «Монако» со счётом 3:0. Таким образом, каталонская команда впервые за 12 лет не смогла выиграть Кубок Гампера.