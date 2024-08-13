Результаты матчей 1/32 финала Кубка Италии: 12 августа

В понедельник, 12 августа, в рамках 1/32 финала Кубка Италии состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты прошедших встреч.

Футбол. Кубок Италии. 1/32 финала. 12 августа:

«Фрозиноне» — «Пиза» — 0:3;

«Лечче» — «Мантова» — 2:1;

«Салернитана» — «Специя» — 3:3 (5:4 пен.);

«Кальяри» — «Каррарезе» — 3:1.

Далее «Лечче» встретится с «Сассуоло», «Пиза» – с «Чезеной», «Салернитана» – с «Удинезе», и «Кальяри» сыграет с «Кремонезе». Таким образом, определились все участники 1/16 финала Кубка Италии, который продолжится 25 августа. Победители матчей 1/16 финала получат возможность выйти на поле против команд Серии А в следующем этапе турнира.

Действующим чемпионом Кубка Италии является туринский «Ювентус».