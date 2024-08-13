«Никогда им не будет нужен Дркушич». Агент — о желании «Зенита» выкупить защитника «Сочи»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» выкупит защитника Ванью Дркушича у «Сочи» только для того, чтобы вернуть его обратно в стан южан через год.
«Мне кажется, Дркушича спрятали для «Сочи» на следующий сезон. Я в этом чётко убеждён. Никогда он не будет нужен «Зениту», всегда «Зенит» сможет купить игрока сильнее. Он слабее всех в «Зените».
Когда «Зениту» понадобится профильный защитник, они купят игрока сильнее Дркушича. Он низковат, хотя неплохо для своего роста играет головой.
Для меня это скрытая форма удержания игрока в «Сочи»: дать ему хорошие деньги, отпустить на год в «Црвену Звезду», которая играет в еврокубках, а на следующий год отдать его в аренду в «Сочи».
Потому что в Первой лиге Дркушича нереально удержать», – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»
Ранее стало известно, что защитник «Сочи» Ванья Дркушич перейдёт в санкт-петербургский «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.