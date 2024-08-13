Игрок «Краснодара» Ленини: наша команда способна повторить результат прошлого сезона

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини заявил, что, несмотря на неудачный старт, команда способна повторить результат прошлого сезона.

«Конечно, прошлый сезон для нас был очень хорошим. Новый сезон мы начали не так, как хотелось бы, но команда способна повторить весенний результат. Нам нужно так же усердно работать, и всё получится. Главное — быть единой командой», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Краснодар» завоевал серебро.

Напомним, «Краснодар» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги дома одержал победу над московским ЦСКА со счётом 2:1. Южане занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче «быки» на своём поле примут «Ахмат» в рамках 2-го тура группового турнира Фонбет Кубка России. Игра пройдёт 15 августа.