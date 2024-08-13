Слушания по делу о нарушениях «Манчестер Сити» начнутся в сентябре вместо ноября

Независимая комиссия начнёт рассмотрение 115 обвинений против «Манчестер Сити» в нарушении правил АПЛ не в ноябре, как планировалось ранее, а в середине или конце сентября, при условии отсутствия дополнительных задержек, сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.

АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил, которые, по их утверждению, происходили с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. Дело включает более 100 эпизодов, в которых клуб якобы предоставлял некорректную информацию о своих доходах, расходах, а также о зарплатах тренеров и игроков.

Также АПЛ утверждает, что «Сити» нарушал правила финансового фэйр-плей и не сотрудничал с лигой во время расследования, начавшегося в 2018 году.

Процесс продлится около 10 недель, и итоговое решение будет объявлено в начале 2025 года.

Кроме того, в ближайшие две недели ожидаются результаты судебного разбирательства по иску «Сити» к АПЛ, касающемуся правил работы со спонсорами. Эти результаты могут позволить ускорить начало работы над делом о 115 нарушениях. Сообщается, что чемпионы Англии, вероятно, добились определённого прогресса в арбитражном процессе.