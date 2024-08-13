Чемпион Евро-2024 в составе сборной Испании отказался от перехода в «Ливерпуль» — Relevo

25-летний полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Мартин Субименди не станет игроком «Ливерпуля». Об сообщает издание Relevo.

По сведениям источника, испанец отказал клубу из Англии. Субименди готов продлить контракт с «Реалом Сосьедад», хотя баскский клуб предлагает ему гораздо менее выгодные с финансовой точки зрения условия, чем «Ливерпуль». Футболист твёрдо намерен остаться.

Субименди выступает за «Реал Сосьедад» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за испанцев 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.