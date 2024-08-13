16-летний Воронов после дебютного гола в Первой лиге рассказал о грядущем экзамене

Нападающий «Урала» Максим Воронов поделился своими впечатлениями о дебютном голе в Первой лиге и рассказал о предстоящем экзамене в колледже.

В минувший понедельник Воронов, которому 16 лет, забил свой первый мяч за основную команду «Урала» в матче 5-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой», завершившемся со счётом 2:0. После игры он отметил, что испытывает потрясающие эмоции от гола, и поблагодарил команду и болельщиков за поддержку.

Кроме того, Воронов рассказал о своём предстоящем экзамене, который ему предстоит сдавать во вторник.

«Поступаю на первый курс колледжа. Экзамен будет лёгким для меня — почеканить мяч и обвести фишки», — сказал Воронов в эфире «Матч ТВ».

«Урал» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице, а Воронов, сыгравший четыре матча в этом сезоне, уже отметился голом и результативной передачей.