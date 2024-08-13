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Стали известны сроки восстановления игрока «Зенита» Вендела

Стали известны сроки восстановления игрока «Зенита» Вендела
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Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел пропустит около полутора месяцев из-за повреждения, полученного в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

Как сообщает журналист Вене Касагранде в соцсетях, бразилец пропустит около 40 дней из-за растяжения связок колена. Отмечается, что у Вендела было подозрение на более серьёзную травму, однако данные опасения не подтвердились.

В новом сезоне на счету Вендела шесть матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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