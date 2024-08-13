Тер Штеген высказался о разгромном поражении «Барселоны» в матче с «Монако»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал разгромное поражение в матче за Кубок Жоана Гампера с «Монако» (0:3).

«Болезненный результат. На некоторых участках мы не справились с задачей.

Это неплохое предупреждение для того, чтобы хорошо стартовать в Ла Лиге, до которой осталось четыре или пять дней. Сегодня нам не хватало всего понемногу. Кроме того, нелегко провести предсезонную подготовку с большим количеством игроков, которые не готовы на все 100%», — приводит слова тер Штегена Marca.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на предстоящий матч. Хавбек продолжает восстановление после травмы лодыжки.

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