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Тер Штеген высказался о разгромном поражении «Барселоны» в матче с «Монако»

Тер Штеген высказался о разгромном поражении «Барселоны» в матче с «Монако»
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал разгромное поражение в матче за Кубок Жоана Гампера с «Монако» (0:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 августа 2024, понедельник. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 3
Монако
Монако, Монако
0:1 Камара – 50'     0:2 Эмболо – 57'     0:3 Мависса Элеби – 86'    

«Болезненный результат. На некоторых участках мы не справились с задачей.

Это неплохое предупреждение для того, чтобы хорошо стартовать в Ла Лиге, до которой осталось четыре или пять дней. Сегодня нам не хватало всего понемногу. Кроме того, нелегко провести предсезонную подготовку с большим количеством игроков, которые не готовы на все 100%», — приводит слова тер Штегена Marca.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своей команды на предстоящий матч. Хавбек продолжает восстановление после травмы лодыжки.

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