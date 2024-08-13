Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Адольфо Гайч покинет ЦСКА и продолжит карьеру в Турции — журналист Сузгун

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч покинет московский клуб и продолжит свою карьеру в Турции.

Как сообщает журналист Эртан Сузгун в соцсетях, ЦСКА и турецкий «Антальяспор» завершают переход футболиста на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор в 39 матчах нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.

Минувший сезон аргентинец провёл в аренде в турецком «Ризеспоре», за который сыграл 35 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

После четырёх матчей чемпионата России ЦСКА набрал семь очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

Материалы по теме В ЦСКА раскрыли подробности травм Роши и Зделара

Самые титулованные футбольные клубы России: