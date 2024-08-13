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Мбаппе и Беллингем вошли в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА с «Аталантой»

Мадридский «Реал» огласил заявку команды на матч Суперкубка УЕФА с итальянской «Аталантой». Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Варшаве (Польша) на стадионе «Национальный».

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес;

защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Хакобо Рамон, Давид Алаба;

полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;

нападающие: Эндрик, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Родриго, Килиан Мбаппе.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. «Аталанта» стала победителем Лиги Европы.

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