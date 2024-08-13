Генич назвал безумием рекордное предложение «Аль-Хиляля» по Винисиусу

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на информацию о том, что саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору пятилетний контракт на сумму в размере € 1 млрд.

«Как думаете, стоит продавать? Безумие какое-то, если честно», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками: