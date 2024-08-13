Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Никогда не раздумывал о завершении карьеры. «Манчестер Юнайтед» — топ-клуб, и моё сердце всегда будет с этой командой. Никогда не размышлял о том, чтобы закончить. Было сложно найти мотивацию для открытия новой главы в жизни после 12 лет в таком топовом клубе, как «Манчестер Юнайтед». В конце концов, я это нашёл в «Фиорентине», — приводит слова де Хеа Mirror.

9 августа де Хеа подписал контракт с «Фиорентиной». В июле 2023 года закончилось трудовое соглашение голкипера с «Манчестер Юнайтед», с того момента он находился без клуба.

За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах де Хеа пропустил 590 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.