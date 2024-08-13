Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев раскритиковал «Спартак» после матча с «Ахматом»

Газзаев раскритиковал «Спартак» после матча с «Ахматом»
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре «Спартака» в новом сезоне. В своём последнем матче «Спартак» в четвёртом туре чемпионата России сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Пару матчей играли блестяще, а потом провал. Есть хороший потенциал, но если команда на что‑то рассчитывает, то нельзя показывать такой футбол, как в матче с «Ахматом», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Факелом». Матч состоится 18 августа.

Материалы по теме
Победной серии Станковича в «Спартаке» — конец! «Съели» даже Барко
Победной серии Станковича в «Спартаке» — конец! «Съели» даже Барко

Самые скандальные футболисты в истории

Календарь матчей РПЛ
Таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android