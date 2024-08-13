Газзаев раскритиковал «Спартак» после матча с «Ахматом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре «Спартака» в новом сезоне. В своём последнем матче «Спартак» в четвёртом туре чемпионата России сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 0:0.

«Пару матчей играли блестяще, а потом провал. Есть хороший потенциал, но если команда на что‑то рассчитывает, то нельзя показывать такой футбол, как в матче с «Ахматом», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив семь очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на пять очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Факелом». Матч состоится 18 августа.

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