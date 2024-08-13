Месси обратился к Роберто, который объявил об уходе из «Барселоны»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к защитнику Серхи Роберто, который объявил о своём уходе из «Барселоны».

«Удачи на новом этапе! Я желаю тебе всего наилучшего», – написал Месси на своей странице в одной из социальной сети.

Напомним, Месси и Роберто ранее долгое время выступали за каталонский клуб.

Роберто объявил об уходе из «Барселоны» после 13 сезонов, проведённых в каталонском клубе. За это время испанец сыграл за сине-гранатовых 373 матча, забил 19 мячей и отдал 43 голевых передачи.

В прошлом сезоне Роберто принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме Серхи Роберто может перейти в «Фиорентину» в статусе свободного агента

Вилла Месси подверглась вандализму со стороны активистов