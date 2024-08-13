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Агуэро ответил на вопрос, сыграет ли Месси на ЧМ-2026

Агуэро ответил на вопрос, сыграет ли Месси на ЧМ-2026
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро ответил на вопрос, сыграет ли его экс-партнёр по национальной команде Лионель Месси на чемпионате мира 2026 года.

«Я скажу это столько раз, сколько необходимо: Лео сам примет решение, и его решение меня устроит, каким бы оно ни было. Хотел бы, чтобы он играл вечно, но это невозможно, к сожалению. Он заслужил право сам решать, как долго он будет играть за сборную, и насколько долго он будет играть в профессиональный футбол, если уж на то пошло", — приводит слова Агэуро Stake.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн. Ранее аргентинец выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

Лионель Месси сыграл в теннис:

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