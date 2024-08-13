Месси позвонил Альваресу после его перехода в «Атлетико»

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси связался с партнёром по сборной Аргентины Хулианом Альваресом по случаю его перехода из «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико».

Как сообщает Diario Ole в соцсетях, после официального объявления о переходе Альварес получил звонок от Лионеля Месси, который поздравил его с новым этапом в карьере. Месси считает, что этот трансфер поможет форварду выйти на новый уровень.

В минувшем сезоне 24-летний Альварес принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом из Англии было рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Альварес поднялся на трибуну, чтобы обнять фаната «Брентфорда»: