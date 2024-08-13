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Экс-форвард «МЮ» объяснил, почему из Роналду получился бы перспективный тренер

Экс-форвард «МЮ» объяснил, почему из Роналду получился бы перспективный тренер
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что из форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получился бы перспективный тренер.

«У Криштиану есть необходимые способности для того, чтобы стать очень успешным тренером, мы видели его энергию и страсть. У него будут страсть Диего Симеоне и авторитет Зинедина Зидана. Это сочетание, а также весь его опыт работы под руководством Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и сэра Алекса Фергюсона – знания, которые он привнесёт, будут просто сумасшедшими.

Дело не только в футболе, но и в том, что он олицетворяет собой очень многое в плане того, как нужно себя вести, как добиваться своих целей. Он может быть тренером, президентом клуба", — приводит слова Саа Mirror.

39-летний Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 забитых гола и 13 результативных передач, в том числе 35 голов в саудовской Про-Лиге. В квалификационном турнире к чемпионату Европы 2024 года Роналду провёл девять матчей за сборную Португалии, в которых забил 10 мячей и оформил одну голевую передачу. Предыдущим клубом португальца был английский «Манчестер Юнайтед».

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