Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев назвал лучшего российского футболиста

Газзаев назвал лучшего российского футболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев считает нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова лучшим российским футболистом.

«Глушенков — лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

«Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Сергея Семака 12 очков в четырёх матчах.

Материалы по теме
«Зенит» — третий клуб в РПЛ, стартовавший с четырёх сухих побед
Истории
«Зенит» — третий клуб в РПЛ, стартовавший с четырёх сухих побед

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android