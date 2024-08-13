Газзаев назвал лучшего российского футболиста

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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев считает нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова лучшим российским футболистом.

«Глушенков — лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

«Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Сергея Семака 12 очков в четырёх матчах.

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