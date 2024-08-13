Валерий Газзаев назвал клубы, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, какие клубы будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Есть команды, которые могут навязать конкуренцию „Зениту“. Есть «Динамо», поправится ЦСКА, есть те же «Спартак» и «Краснодар». Это клубы, которые реально могут создать конкуренцию.

«Зенит» сделал по итогам прошлогоднего чемпионата максимум выводов. Они пригласили Глушенкова, который показывает высокий уровень футбола и абсолютную результативность. И команда показывает совсем другой футбол», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

По итогам 4-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 12 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также девять очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: