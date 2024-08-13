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В России продают редкий Maybach экс-футболиста «Барселоны» за 99 млн рублей

В России продают редкий Maybach экс-футболиста «Барселоны» за 99 млн рублей
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На сервис по продаже автомобилей «Авто.ру» выставлен Maybach 57S. По словам продавца, транспортное средство принадлежало экс-форварду «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэлю Это'О.

Всего было собрано 8 таких авто. Цена продажи составляет 99 млн рублей.

Среди характерных особенностей машины — салон, отделанный белой кожей, декоративные вставки из карбона, премиальная аудиосистема, два телефона, столики для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник и дополнительные приборы на потолке.

Напомним, камерунский форвард Самуэль Это’О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. В составе махачкалинского клуба нападающий провёл 73 матча, в которых забил 36 голов и сделал 16 результативных передач. За «Барселону» форвард выступал с 2004 по 2009 годы, забив 108 голов в 144 матчах.

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