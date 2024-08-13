Cразу два лидера «Барселоны» получили травмы в матче с «Монако» за Кубок Гампера

12 августа в матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» сыграла с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Встреча началась в 21:00 мск. Игра завершилась победой «Монако» со счётом 3:0. Игроки каталонцев Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган получили по ходу матча травмы, сообщает Diario Sport.

Поляк в первом тайме неудачно приземлился на руку. Он продолжил игру, но во втором тайме был заменен.

Немецкий полузащитник выешел на поле после перерыва и на 64-й минуте в борьбе за мяч упал на газон и получил удар от соперника по голове коленом. У футболиста возникло рассечение. В итоге Гюндоган также ушёл с поля.

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

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