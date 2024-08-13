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Гарри Кейн рассказал, как изменится его игра в «Баварии» с приходом Компани

Гарри Кейн рассказал, как изменится его игра в «Баварии» с приходом Компани
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Форвард «Баварии» Гарри Кейн рассказал, как изменится его игра при новом тренере Венсане Компани.

«Придется ли мне больше прессинговать при Компани? Да, конечно. Я тренировался только один раз и сыграл десять минут, и это были тяжёлые десять минут.

Но мне нравится эта интенсивность, нравится пытаться вернуть мяч как можно скорее. Вот для чего нужна эта подготовка, чтобы действительно понять идеи и реализовать их», — приводит слова Кейна Bayern&Germany.

Компани возглавил «Баварию» в июле 2024 года. Контракт 38-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее бельгиец работал в «Андерлехте» и «Бёрнли», который смог вывести из Чемпионшипа в Премьер-лигу.

В прошлом сезоне Кейн забил 36 голов в 32 матчах Бундеслиги.

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