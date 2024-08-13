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Аарон Ван-Биссака подписал контракт с «Вест Хэмом» — Фабрицио Романо

Аарон Ван-Биссака подписал контракт с «Вест Хэмом» — Фабрицио Романо
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Защитник Аарон Ван-Биссака перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб получит за 26-летнего футболиста £ 15 млн, а сам игрок подписал с «молотобойцами» контракт на шесть лет.

Ван-Биссака перешёл в «МЮ» из «Кристал Пэлас» в июле 2019 года Сумма трансфера составила € 55 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает англичанина в € 20 млн.

В прошлом сезоне Ван-Биссака сыграл 30 матчей и отдал 3 голевые передачи.

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2023/2024. 10 августа состоялся матч за Суперкубок Англии, где «красные дьяволы» уступили «Манчестер Сити» со счётом 1:1 (6:7 – пен.).

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