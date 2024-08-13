Нико Уильямс сменил игровой номер в «Атлетике» на 10-й на фоне слухов об уходе из клуба

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс сменил игровой номер в клубе.

В прошлом сезоне он выступал под 11-м, теперь будет под 10-м, сообщает официальный аккаунт клуба в соцсетях.

Ранее сообщалось об интересе к вингеру со стороны каталонской «Барселоны». Источники сообщали, что в испанском гранде поставили условие футболисту, согласно которому он должен дать ответ до 24 августа.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную Испании, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Напомним, Уильямс в составе сборной Испании стал чемпионом Европы-2024.

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